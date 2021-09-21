Автограф Шнурова оценили в миллион рублей

Продавец утверждает, что в 2014 году стоял в очереди за чебуреками вместе со Шнуровым, и попросил его оставить автограф на гитаре. В доказательство он опубликовал фото, на котором видно, что Шнуров, наклонившись, расписывается на гитаре возле чебуречного ларька.