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Автограф Шнурова оценили в миллион рублей

Майк Габриелян
48 минут назад

В Петербурге продают гитару с автографом лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. За инструмент с подписью музыканта хотят 1 миллион рублей, сообщает «КП».

Автограф Шнурова оценили в миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продавец утверждает, что в 2014 году стоял в очереди за чебуреками вместе со Шнуровым, и попросил его оставить автограф на гитаре. В доказательство он опубликовал фото, на котором видно, что Шнуров, наклонившись, расписывается на гитаре возле чебуречного ларька.

Обоснований цены продавец не привел. Гитара выставлена на продажу в начале сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что автограф Владимира Путина продавали на аукционе в Петербурге.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,Владимир Путин,
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