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"Будет огромный позор": Соседов высказался о скандале с тайной дочерью Наташи Королевой

Вероника Полынина
1 час назад

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил правдоподобность истории о якобы имеющейся у певицы Наташи Королевой двухлетней дочери.

Соседов высказался о скандале с тайной дочерью Наташи Королевой
Фото: скриншотскриншот

По словам Соседова, если история окажется неправдой, для Королевой это станет большим позором.

«Наташе, я думаю, нет резона обманывать. Она умная девочка и понимает: если выдумка вдруг вскроется, это будет огромный позор для нее, удар по репутации», - заявил Соседов изданию News.ru.

Напомним, громкое признание Наташа Королева сделала в эфире программы «Секрет на миллион». По словам певицы, она помогла своему другу-гею, живущему в США, завести ребенка. Королева якобы предоставила свою яйцеклетку, а выносила девочку суррогатная мать. Сейчас биологической дочке Королевой два года, она живет в Сан-Франциско. Певица призналась, что о существовании ребенка не подозревали ни ее муж Сергей Глушко, ни 19-летний сын Архип, ни мать Людмила Порывай.

Многие зрители не поверили в правдивость рассказа Наташи Королевой и назвали ее откровения спектаклем.

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