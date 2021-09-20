Новые фотографии МакSим расстроили ее поклонников

Поклонники певицы МакSим (Марина Абросимова) продолжают удивляться ее экстремальной худобе.

Фото: предоставлено пресс-службой певицы МакSим предоставлено пресс-службой певицы МакSим

В июне МакSим попала в больницу с двусторонней пневмонией и полтора месяца провела в коме. Когда певица выписалась из больницы, ее вес составлял около 35 килограммов. Некоторое время после выписки она отказывалась показываться на людях и не публиковала новых фотографий в соцсетях.

В начале сентября МакSим дала интервью Ксении Собчак, где рассказала, что быстро набирает форму и весит уже 43-44 килограмма. Певица также стала регулярно делиться в Instagram новыми фото.

Поклонники в комментариях не устают желать своей любимице скорейшего восстановления после болезни, а также обращают внимание на ее все еще слишком маленький вес.

«Кушать кушать и набираться сил!!!)», «Как же ты исхудала», «Худенькая совсем стала!», «Очень похудела, здоровья тебе побольше», «Красивая очень только кушать надо сейчас больше», «Худюська такая», «Марина, какая же ты худенькая, но как приятно видеть и знать, что мама наконец рядом со своими детьми...», - пишут комментаторы.