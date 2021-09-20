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Новые фотографии МакSим расстроили ее поклонников

Вероника Полынина
22 минуты назад

Поклонники певицы МакSим (Марина Абросимова) продолжают удивляться ее экстремальной худобе.

Новые фотографии МакSим расстроили ее поклонников
Фото: предоставлено пресс-службой певицы МакSимпредоставлено пресс-службой певицы МакSим

В июне МакSим попала в больницу с двусторонней пневмонией и полтора месяца провела в коме. Когда певица выписалась из больницы, ее вес составлял около 35 килограммов. Некоторое время после выписки она отказывалась показываться на людях и не публиковала новых фотографий в соцсетях.

В начале сентября МакSим дала интервью Ксении Собчак, где рассказала, что быстро набирает форму и весит уже 43-44 килограмма. Певица также стала регулярно делиться в Instagram новыми фото.

Поклонники в комментариях не устают желать своей любимице скорейшего восстановления после болезни, а также обращают внимание на ее все еще слишком маленький вес.

«Кушать кушать и набираться сил!!!)», «Как же ты исхудала», «Худенькая совсем стала!», «Очень похудела, здоровья тебе побольше», «Красивая очень только кушать надо сейчас больше», «Худюська такая», «Марина, какая же ты худенькая, но как приятно видеть и знать, что мама наконец рядом со своими детьми...», - пишут комментаторы.

МакSим попала в больницу в середине июня. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. 13 августа певицу выписали из больницы, она продолжает реабилитацию дома.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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