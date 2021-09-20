Адвокат оценил наследство внебрачной дочери Королева от друга-гея

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, на какое наследство может претендовать дочь российской певицы Натальи Королевой, которую для друга-гея артистки родила суррогатная мать в США. В беседе с «КП» юрист отметил, что, как и любой ребенок, рожденный в Штатах, он автоматически получает американское гражданство.

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При этом биологическая мать, при желании, также сможет получить его. Однако на наследство отца Королевой будет претендовать сложно – по слухам, он является известным IT-миллиардером Леонидом Радвинским, который сколотил состояние на порносайтах.

«Наследство биологического отца в будущем достанется дочери – она наследница первой очереди. А вот Наташа Королева не жена – на наследство по закону она прав не имеет, если только через ребенка», – отметил Алешкин.

Юрист объяснил, что в теории певица может через суд заявить права на дочь и потребовать деньги на ее содержание. Однако сработает это лишь в том случае, если девочка будет жить с Королевой.

Напомним, что внебрачную дочь Королева два года скрывала даже от самых близких. По слухам, за донорство яйцеклетки певица получила от Радвинского 50 биткойнов, что по текущему курсу составляет более 170 млн рублей.