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Кая Метова выписали из больницы после ДТП

Газета.Ru
1 час назад

Российский певец Кай Метов выписан из больницы после произошедшего в Белоруссии дорожно-транспортного происшествия, передает ТАСС со ссылкой на самого артиста.

Кая Метова выписали из больницы после ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Метов уже находится дома. «Отделался ушибом, гематомами и ссадинами. Прописали постельный режим, показаться травматологу и некоторые таблетки», — уточнил Кай Метов.

Исполнитель должен был дать концерт 18 сентября в белорусском Гродно. Однако на трассе Минск — Гродно автомобиль с артистом занесло на мокрой после дождя дороге. Пассажиров доставили в клинику для обследования. Метов рассказывал, что медицинскую помощь участникам ДТП оказали оперативно.

Кай Метов (настоящее имя — Кайрат Метов) — российский певец и композитор, заслуженный артист России. В 1993 году вышел его дебютный альбом «Position 2» с одноименным хитом. В 2017 году Метов представил новые альбомы: «Негромко о сокровенном» и «Лови момент».

Шоу-бизнес,ИТАР-ТАСС,
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