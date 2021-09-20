Кая Метова выписали из больницы после ДТП

Российский певец Кай Метов выписан из больницы после произошедшего в Белоруссии дорожно-транспортного происшествия, передает ТАСС со ссылкой на самого артиста.

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Сейчас Метов уже находится дома. «Отделался ушибом, гематомами и ссадинами. Прописали постельный режим, показаться травматологу и некоторые таблетки», — уточнил Кай Метов.

Исполнитель должен был дать концерт 18 сентября в белорусском Гродно. Однако на трассе Минск — Гродно автомобиль с артистом занесло на мокрой после дождя дороге. Пассажиров доставили в клинику для обследования. Метов рассказывал, что медицинскую помощь участникам ДТП оказали оперативно.