Мамаев достиг мирового соглашения с экс-супругой

Адвокат футболиста Павла Мамаева Лилия Петрик заявила, что спортсмен и его экс-супруга Алана могут заключить мировое соглашение по дележке имущества после развода. Об этом юрист рассказала радио «Говорит Москва».

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Согласно предложению стороны Мамаева, в этом случае Алана получит квартиру, две машины, а также крупную сумму денег.

«От 10 до 12 млн Павел перевёл бывшей супруге денежных средств. Это предлагается оставить ей. Небольшая часть денежных средств, которые были на момент прекращения семейных отношений, это февраль 2021 года, остаются у Павла», – рассказала Петрик.

При этом, если супруги не подпишут мировое соглашение, то имущество будут делить через суд, пополам.

Также Петрик подчеркнула, что Алана отказалась от алиментов в размере 300 тыс. рублей на ребенка. По словам адвоката, все, что предлагает сторона экс-супруга по имуществу и выплатам на семилетнюю дочь Алису, «абсолютно игнорируется».

«Мы неделю назад предложили проект мирового соглашения. Это уже третий проект, потому что в деле уже третий адвокат. Мы предложили 300 тыс. рублей на общего несовершеннолетнего ребёнка. При этом указав, что сумма может обсуждаться. Они ответили, что их категорически не устраивает ничего», – рассказала адвокат.

При этом, со слов адвоката футболиста, бывшая супруга не дает ему общаться с дочерью – Мамаев не видел ее уже несколько месяцев.

Напомним, что Алана и Павел Мамаевы развелись в апреле 2021 года после восьми лет брака. Причиной развода стала неверность футболиста – о них экс-супруга рассказала в социальных сетях еще в марте 2021 года. По ее словам, Павел изменял ей неверность во время сборов футбольного клуба «Ростов» в Италии.