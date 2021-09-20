Адель подтвердила слухи о новом романе

Певица Адель подтвердила появившиеся слухи о ее романе со спортивным агентом Ричем Полом. Совсем недавно она опубликовала совместную черно-белую фотографию с ним в своем Imstagram-аккаунте.

Фото: @adele @adele

Слухи об отношениях Адель и Рича появились еще в середине лета. Впервые их заметили вместе во время пятого матча финала НБА.

@adele

Рич Пол является основателем Klutch Sports Group и главой UTA Sports.

Также он является спортивным агентом звездных американских баскетболистов, таких как Леброн Джеймс, Бен Симмонс, Тристан Томпсон-младший Смит, и представляет интересы Дреймонда Грина и Энтони Дэвиса.