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Адель подтвердила слухи о новом романе

Ювелина Бернст
18 минут назад

Певица Адель подтвердила появившиеся слухи о ее романе со спортивным агентом Ричем Полом. Совсем недавно она опубликовала совместную черно-белую фотографию с ним в своем Imstagram-аккаунте.

Адель подтвердила слухи о новом романе
Фото: @adele@adele

Слухи об отношениях Адель и Рича появились еще в середине лета. Впервые их заметили вместе во время пятого матча финала НБА.

@adele

Рич Пол является основателем Klutch Sports Group и главой UTA Sports.

Также он является спортивным агентом звездных американских баскетболистов, таких как Леброн Джеймс, Бен Симмонс, Тристан Томпсон-младший Смит, и представляет интересы Дреймонда Грина и Энтони Дэвиса.

Ранее стало известно, что Харламов перестал скрывать свою новую пассию.

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