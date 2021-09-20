Курникова показала всех детей от Иглесиаса

Легендарная теннисистка Анна Курникова показала своих детей от певца Энрике Иглесиаса. Звезда опубликовала в своем профиле Instagram ролик, где они играют все вместе и водят игрушечную машину.
Дочки Маша и Люси, а также сын Николас играют вместе, наслаждаясь утренним солнцем.
"Какие лапочки",
- отметила пользовательница @nasima_44.
"Какие хорошенькие, растите здоровыми и счастливыми",
- написала @evgenia_sz.
А если вы решили отправиться в отпуск с детьми, то полезно знать, какие направления для отдыха в России оказались самыми популярными.