Курникова показала всех детей от Иглесиаса

Легендарная теннисистка Анна Курникова показала своих детей от певца Энрике Иглесиаса. Звезда опубликовала в своем профиле Instagram ролик, где они играют все вместе и водят игрушечную машину.

Дочки Маша и Люси, а также сын Николас играют вместе, наслаждаясь утренним солнцем.

"Какие лапочки",

- отметила пользовательница @nasima_44.

"Какие хорошенькие, растите здоровыми и счастливыми",

- написала @evgenia_sz.