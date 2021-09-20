Ида Галич рассказала о критическом состоянии после развода

Телеведущая Ида Галич призналась, что ей приходится пить таблетки из-за тяжелого расставания с Аланом Басиевым. Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, звезда пожаловалась, что в последнее время её психологическое состояние ухудшилось.
«Главное – разрешить себе прожить эту боль. Себе я не разрешала, была сильной. Мне кажется, это стало еще одной причиной моего не самого крутого психологического здоровья. Ситуация со сном усугубилась, а нервы так вообще стали совсем плохи. Теперь вот разбираюсь. Пью таблетки, ввожу йогу, думаю о курсе психотерапии», – ответила Галич на вопрос подписчицы, как ей удалось пережить развод.
Галич рассказала, что после развода она хотела увеличить грудь. По мнению ведущей, такие мысли возникли у неё из-за психологического кризиса.
«Были шальные мысли. Слава богу все ушло вместе с другими стандартными послеразводными думами окаянными. Сейчас мне очень нравится моя грудь», – заявила знаменитость.
Напомним, что Галич и Басиев развелись в начале 2021 года, спустя три года брака, через несколько месяцев после рождения сына Леона. Причиной развода нередко называли разное финансовое состояние супругов, однако сама ведущая опровергала эти слухи.
Сейчас бывшие супруги поддерживают общение ради ребенка, а Басиев помогает своей экс-жене в заботе о сыне.