Ида Галич рассказала о критическом состоянии после развода

«Главное – разрешить себе прожить эту боль. Себе я не разрешала, была сильной. Мне кажется, это стало еще одной причиной моего не самого крутого психологического здоровья. Ситуация со сном усугубилась, а нервы так вообще стали совсем плохи. Теперь вот разбираюсь. Пью таблетки, ввожу йогу, думаю о курсе психотерапии», – ответила Галич на вопрос подписчицы, как ей удалось пережить развод.