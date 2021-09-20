Певица Слава назвала Собчак и Тимати самыми антисексуальными в России

«Раньше в шоу-бизнесе было очень много лицемеров. Сейчас как-то даже лицемеры изменились и стали гораздо лучше. При этом есть и хорошие, порядочные люди. Но я хочу сказать, что у меня отличная чуйка. Я чувствую не слишком хороших людей. Я с такими людьми общаться не буду», — подчеркнула артистка.