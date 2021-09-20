Певица Слава назвала Собчак и Тимати самыми антисексуальными в России

Певица Слава назвала телеведущую Ксению Собчак и репера Тимати самыми антисексуальными персонажами России. Так исполнительница прокомментировала существование эротической видеозаписи с участием звезд в эфире YouTube-проекта «ТекилаBOOM».
В ходе шоу ведущие рассказали певице о том, что в свое время в интернете появилось видео, на котором Собчак и Тимати занимаются сексом. Славе было сложно поверить в существование подобного контента.
«У Собчак и Тимати было такое видео? Они же два самых антисексуальных персонажа нашей страны. Я бы посмотрела», – заявила певица.
Сама видеозапись разошлась по интернету в середине нулевых – тогда знаменитости действительно проводили много времени вместе. Несмотря на это, многие отрицали подлинность ролика.
Также Слава отметила, что дружит далеко не со всеми звездами шоу-бизнеса. Слава не скрывает этого, отмечая, что некоторые из них ведут себя фальшиво.
«Раньше в шоу-бизнесе было очень много лицемеров. Сейчас как-то даже лицемеры изменились и стали гораздо лучше. При этом есть и хорошие, порядочные люди. Но я хочу сказать, что у меня отличная чуйка. Я чувствую не слишком хороших людей. Я с такими людьми общаться не буду», — подчеркнула артистка.
Сама же Слава не скрывает, что имеет много недостатков – ведет себя развязно, ругается матом и любит выпить.
«У меня всякое было. В сексе, например, очень экспериментировала. Бывало, что встречалась с несколькими парнями одновременно. Но если я люблю человека, то я верна только ему, сплю только с ним», – отметила исполнительница.