Боня: "У Бородиной прорвало дамбы по отношению ко мне"

Светская львица и бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня с теплом вспоминает время, которое провела на проекте. Более того, она старается поддерживать связь со всеми участниками телепроекта, кроме его ведущей Ксении Бородиной. С ней у Виктории не складываются отношения уже давно. Подробно об этом она рассказала в интервью изданию WMJ.