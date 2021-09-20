Боня: "У Бородиной прорвало дамбы по отношению ко мне"

Светская львица и бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня с теплом вспоминает время, которое провела на проекте. Более того, она старается поддерживать связь со всеми участниками телепроекта, кроме его ведущей Ксении Бородиной. С ней у Виктории не складываются отношения уже давно. Подробно об этом она рассказала в интервью изданию WMJ.
"В целом если я где-то вижусь с участниками, то общаюсь со всеми, кроме Ксении Бородиной, у которой прорвало дамбы по отношению ко мне. Если я что-то высказываю на своей странице по своему поводу, то она вырывает контекст, пишет по-своему, может, это способ словить какой-то хайп",
- рассказала она.
"Я считаю, что у Ксении развития мало, она уже 15 лет сидит на этом проекте, уже могла бы многого добиться".
Боня считает, что Бородиной свойственна зависть и злость ко всем, кто смог добиться успеха.
"С другой стороны, каждый идет по мере своих возможностей, по мере своего ума",
- резюмировала она.
Ранее мы писали, что Бородина рассказала о своем отношении к Собчак.