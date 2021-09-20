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Юлия Самойлова пожаловалась на безденежье: "Пока ты сам не попросишь помощи — не предложат"

Ювелина Бернст
28 минут назад

Двоюродная сестра-инвалид Оксаны Самойловой Юлия рассказала о своем бедственном финансовом положении. Она стала гостьей программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Юлия Самойлова пожаловалась на безденежье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"У меня нет гонораров, чтобы купить квартиру и машину. Я — пенсионер. Получаю 14 тысяч рублей в месяц. Мне помогают мама и папа. В крайних случаях, конечно, но всегда без проблем".

Как отметила Юлия, Оксана Самойлова ей финансово не помогает.

"У нас такое воспитание в семье. Пока ты сам не попросишь помощи, то не предложат. Мне хочется быть востребованным артистом".

Певица отметила, что хотела бы завести ребенка, но на данный момент она не может себе позволить пойти на такой серьезный шаг из-за отсутствия денег на его содержание.

"Возможно, я заморожу свои яйцеклетки. В будущем, если стану богатой, то, возможно, рожу ребенка".

Ранее певица Анита Цой поделилась о сложностях взаимоотношений с отцом.

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