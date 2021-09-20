Российская певица Анита Цой поделилась о сложностях взаимоотношений со своим отцом. Артистка стала гостьей программы "Однажды" на НТВ.
Так вышло, что ее папа ушел из семьи, когда Аните был всего год. Впоследствии ее воспитанием занимался дедушка.
Уже позже, во взрослом возрасте, Цой захотела встретиться с отцом. Но общение сразу не задалось.
"С папой я познакомилась, когда мне был 21 год. Однажды он мне приснился, и я решила его разыскать. Я проснулась и сказала мужу, что мне обязательно нужно увидеть отца. Супруг куда-то обратился и нашел его. Мы встретились, но не срослось, мы оказались диаметрально противоположными людьми и перестали общаться".
Позже Сергей Ким и Анита вновь встретились при не самых располагающих обстоятельствах. Мужчина стал посещать различные телепередачи и рассказывать о семье.
"Произошла пара встреч на телевидении, которые не увенчались ничем приятным. Он ходил на программы за деньги, и все разговоры были только о том, какая у меня плохая мама. Потом папа пытался помириться, извинялся, объяснял походы на передачи тем, что ему очень нужны были деньги. Мне кажется, это не совсем хорошо было с его стороны, больше мы не виделись,
- рассказала она.
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