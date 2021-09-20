"Произошла пара встреч на телевидении, которые не увенчались ничем приятным. Он ходил на программы за деньги, и все разговоры были только о том, какая у меня плохая мама. Потом папа пытался помириться, извинялся, объяснял походы на передачи тем, что ему очень нужны были деньги. Мне кажется, это не совсем хорошо было с его стороны, больше мы не виделись,