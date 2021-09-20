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Анита Цой об отце: "Разговоры были только о том, какая у меня плохая мама"

Ювелина Бернст
1 час назад

Российская певица Анита Цой поделилась о сложностях взаимоотношений со своим отцом. Артистка стала гостьей программы "Однажды" на НТВ.

"Разговоры были только о том, какая у меня плохая мама"
Фото: @anitatsoy@anitatsoy

Так вышло, что ее папа ушел из семьи, когда Аните был всего год. Впоследствии ее воспитанием занимался дедушка.

Уже позже, во взрослом возрасте, Цой захотела встретиться с отцом. Но общение сразу не задалось.

"С папой я познакомилась, когда мне был 21 год. Однажды он мне приснился, и я решила его разыскать. Я проснулась и сказала мужу, что мне обязательно нужно увидеть отца. Супруг куда-то обратился и нашел его. Мы встретились, но не срослось, мы оказались диаметрально противоположными людьми и перестали общаться".

Позже Сергей Ким и Анита вновь встретились при не самых располагающих обстоятельствах. Мужчина стал посещать различные телепередачи и рассказывать о семье.

"Произошла пара встреч на телевидении, которые не увенчались ничем приятным. Он ходил на программы за деньги, и все разговоры были только о том, какая у меня плохая мама. Потом папа пытался помириться, извинялся, объяснял походы на передачи тем, что ему очень нужны были деньги. Мне кажется, это не совсем хорошо было с его стороны, больше мы не виделись,

- рассказала она.

Ранее стало известно, что отец Жанны Фриске впервые рассказал, как умер брат-близнец певицы.

Шоу-бизнес,Сергей Ким,Анита Цой,Жанна Фриске,НТВ,
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