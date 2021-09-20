Продюсер Яна Рудковская сняла новое видео с отдыха в Турции. На кадрах российская звезда станцевала в купальнике возле бассейна по песню Димы Билана «Это была любовь. Запись опубликована в ее Instagram-аккаунте, в подписи к которой селебрити сообщила, что клип Билана и Zivert по-прежнему остается в трендах YouTube.