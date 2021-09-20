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Рудковская в купальнике станцевала на видео под песню Билана

Александр Кузьмин
51 минуту назад

Продюсер Яна Рудковская сняла новое видео с отдыха в Турции. На кадрах российская звезда станцевала в купальнике возле бассейна по песню Димы Билана «Это была любовь. Запись опубликована в ее Instagram-аккаунте, в подписи к которой селебрити сообщила, что клип Билана и Zivert по-прежнему остается в трендах YouTube.

Кроме того, Рудковская отметила, что ее видео снято на обычную камеру и призвала подписчиков «достать лупы и обсудить ее».

«Танцую как умею, ни на какие лавры не претендую», – говорится в сообщении.

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