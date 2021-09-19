СМИ вспомнили о романе Пугачевой и Розенбаума

Мало кто из широкой публики слышал, что в 80-е годы Алла Пугачева и Александр Яковлевич были больше, чем друзья.Сами звезды никогда не комментировали свои отношения,
хотя симпатию и не скрывали. Тему эту поднял недавно журналист Денис Сорокин в эфире шоу «Светская хроника».
«Говорят, что с Аллой Борисовной у них был страстный роман. Я, например, в это верю, потому что Алла Борисовна всегда любила мужчин, любила мужчин красивых, любила мужчин статных», — утверждает он.
В те годы Примадонна была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Надо сказать, что к тому времени их отношения уже держались больше на деловой, нежели чем на личной основе. Болдин слыл известным ловеласом и, по слухам, активно обращал внимание на юных поклонниц своей супруги. А та ездила в Ленинград – к Розенбауму, - рассказывает «Московский Комсомолец».
Сам Александр Яковлевич отказывается говорить на эту тему.
«У меня к Алле сразу же возникла глубочайшая симпатия. Это были 1985 - 1987 годы. А роман? Без комментариев. Мужчина, если он мужчина, конечно, на такие вопросы не отвечает», - пресекает он вопросы.
Получается так, что роман Пугачевой с Розенбаумом по сей день остается одним из самых загадочных в жизни звезд.
В Костроме обнародован интересный архив – фото звезд советской эстрады, которые пели в городе в 1970-х годах, пишет KOSTROMA.TODAY. Алла Пугачева, Александр Розенбаум, Лев Лещенко, «Песняры» тогда выступали перед костромскими комсомольцами. Советские звезды приезжали в Кострому по приглашению организаторов музыкального фестиваля «Молодые — молодым». В 70-е годы его придумали для молодых специалистов, которые уезжали работать в села.