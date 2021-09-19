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Данилко целый год скрывал смерть матери

Ирина Лебедева
28 минут назад

Андрей Данилко, известный широкой публике под псевдонимом Верка Сердючка, год назад похоронил мать. Светлана Волкова ушла из жизни на 83-м году жизни. Она жила на хуторе Клименки под Полтавой, сообщают dni.ru.

Данилко целый год скрывал смерть матери
Фото: InstagramInstagram

Певец тяжело переживал утрату. Лишь год спустя он смог рассказать об этом в эфире телепрограммы «Обличение. Послесловие» Телеканала LIVE.

Близкий друг Данилко, певец EL Кравчук рассказал, что финалист «Евровидения» тогда сразу приехал к родительнице, был на службе в церкви, организовал достойные похороны, как любящий сын.

Кравчук подтвердил, что у Данилко были хорошие отношения с мамой. Хотя детство у будущей звезды было непростым. Отец артиста умер от рака легких, когда Андрею было семь лет, а мать была вынуждена много и тяжело работать, чтобы прокормить детей.

Когда Данилко исполнилось 16 лет, его мама переехала на хутор Клименки. Он, как и его старшая сестра, остались в городе, отказавшись ехать в село.

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, объяснил прибавку в весе проблемами со здоровьем, пишет РИА ФАН.

Певец отказался назвать свой диагноз, но заверил, что уже проходит лечение.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Светлана Волкова,Дни.Ру,РИА ФАН,
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