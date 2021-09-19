Данилко целый год скрывал смерть матери

Андрей Данилко, известный широкой публике под псевдонимом Верка Сердючка, год назад похоронил мать. Светлана Волкова ушла из жизни на 83-м году жизни. Она жила на хуторе Клименки под Полтавой, сообщают dni.ru.

Фото: Instagram Instagram

Певец тяжело переживал утрату. Лишь год спустя он смог рассказать об этом в эфире телепрограммы «Обличение. Послесловие» Телеканала LIVE.

Близкий друг Данилко, певец EL Кравчук рассказал, что финалист «Евровидения» тогда сразу приехал к родительнице, был на службе в церкви, организовал достойные похороны, как любящий сын.

Кравчук подтвердил, что у Данилко были хорошие отношения с мамой. Хотя детство у будущей звезды было непростым. Отец артиста умер от рака легких, когда Андрею было семь лет, а мать была вынуждена много и тяжело работать, чтобы прокормить детей.

Когда Данилко исполнилось 16 лет, его мама переехала на хутор Клименки. Он, как и его старшая сестра, остались в городе, отказавшись ехать в село.

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, объяснил прибавку в весе проблемами со здоровьем, пишет РИА ФАН.