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Жестоко избита экс-адвокат Цымбалюк-Романовской

Ирина Лебедева
16 минут назад

На Элину Мазур, известного адвоката, было совершено покушение. На 55-летнюю женщину напали вчера около трех часов ночи. Мазур обратилась к медикам, - сообщает 5 Канал

Жестоко избита экс-адвокат Цымбалюк-Романовской
Фото: ФВФВ

Врачи зафиксировали травмы – множественные ушибы и кровоподтеки, также пострадавшая лишилась передних зубов. Госпитализация, к счастью не потребовалась, и восстанавливаться Мазур будет дома.

Элина Мазур представляла интересы Виталины Цымбалюк-Романовской в 2017 году. Но после скандала та отказалась от ее услуг.

СМИ ранее писали, что противостояние адвоката с бывшей супругой Армена Джигарханяна, началось еще тогда, когда против Романовской были выдвинуты обвинения в нарушении тайны частной жизни.

По версии следствия, Цымбалюк установила скрытую камеру в кабинете Джигарханяна, а затем передала видеозапись популярному ток-шоу. Знаменитый режиссер также заявил, что женщина пыталась завладеть всеми его деньгами и недвижимостью. Брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской был расторгнут 27 ноября 2017.

Шоу-бизнес,Происшествия,Элина Мазур,Армен Джигарханян,
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