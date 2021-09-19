Самойлова встретилась с отцом, которого не видела 20 лет

«Последние пару дней у меня была машина времени и я отправила себя в прошлое примерно лет на 20, и захватила с собой вас. Я не общалась с родным папой 20 лет позавчера, благодаря моей поездке, наша встреча состоялась когда я приняла решение не общаться, я была ребёнком, очень справедливым и сильным ребёнком он пытался в самом начале наладить со мной контакт, но я не хотела (у меня были веские причины). Ну а потом уже мы не общались, наверное, просто по привычке и знаете какая главная мысль, что я хочу сказать вам?! Я знаю, что очень многие девочки проходили или проходят схожие истории с папами. Мне жаль, я знаю это чувство неполноценности, я знаю все боли про «без отца»», - написала Оксана.