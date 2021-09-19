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Самойлова встретилась с отцом, которого не видела 20 лет

Ирина Лебедева
46 минут назад

Супруга Джигана решила поставить точку в конфликте с родным отцом. Они не общались с ним 20 лет И вот встреча состоялась – оказалось, что старые обиды позади. И, хотя вряд ли уже между отцом и дочерью будут теплые отношения, но не осталось недосказанности и полузабытой вражды.

Самойлова встретилась с отцом, которого не видела 20 лет
Фото: InstagramInstagram

Оксана Самойлова приехала в свой родной город Ухту. Многодетная мама отдала дань ностальгии – погуляла по знакомым улочкам, встретилась с бывшими подругами, одноклассниками, соседями. И, конечно, с отцом.

Об этом она рассказала в инстаграме. И фотографию выложила: она обнимает мужчину в черной куртке и кепке. Только лицо своего папы Оксана показывать не стала.

«Последние пару дней у меня была машина времени и я отправила себя в прошлое примерно лет на 20, и захватила с собой вас. Я не общалась с родным папой 20 лет позавчера, благодаря моей поездке, наша встреча состоялась когда я приняла решение не общаться, я была ребёнком, очень справедливым и сильным ребёнком он пытался в самом начале наладить со мной контакт, но я не хотела (у меня были веские причины). Ну а потом уже мы не общались, наверное, просто по привычке и знаете какая главная мысль, что я хочу сказать вам?! Я знаю, что очень многие девочки проходили или проходят схожие истории с папами. Мне жаль, я знаю это чувство неполноценности, я знаю все боли про «без отца»», - написала Оксана.

Оксана посоветовала своим подписчицам не бояться и по возможности не вычеркивать отцов из своей жизни. Она рассказала, что очень рада, что повидалась, поговорила, простила отца.

Ранее Оксана Самойлова пожаловалась подписчикам, что сильный ветер и гроза в Подмосковье нанесли им с мужем ущерб в 1,7 млн рублей. В результате удара стихии оказалась разрушена ее любимая беседка во дворе дома, а также перевернут надувной батут, который весит полтонны. Падая, батут обрушился на гриль, установка которого была завершена только накануне, и сломал его
Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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