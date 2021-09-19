Крапивина возвращается в шоу-бизнес

Нателла Крапивина, много лет работавшая продюсером Светланы Лободы и расставшаяся с ней со скандалом, объявила о возвращении в шоу-бизнес. Теперь уже в самостоятельный проект. Об этом пишет СтарХит.
«Я распрощалась с шоу-бизнесом... ненадолго! Уже потихоньку хочу вернуться. Мне хочется попробовать поработать с молодежью. Я нашла пару очень интересных молодых ребят и собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером. Это энергетически совершенно другой уровень. И это мне интересно. Мне кажется, что тот опыт, который у меня есть, нельзя просто взять и похоронить. Этим нужно пользоваться», - заявила Крапивина.
Восстанавливать отношения с Лободой и Киркоровым Нателле не стремится. Она остается при своем мнении.
«Не вижу смысла. Я все сказала».
Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что Крапивина отпустила едкое замечание по поводу обнявшихся на фото Киркорова и Давы. Девушка сообщила, что подобных персонажей у нее на родине (Кавказ) пускают на шашлыки. Киркоров ответил, не сдерживаясь в выражениях. Судя по всему, Лобода встала на его сторону – и Нателла ушла, хлопнув дверью.
В 2013 году ряд интернет-изданий опубликовали информацию о романтических отношениях между Крапивиной и Лободой.