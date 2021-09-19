Крапивина возвращается в шоу-бизнес

«Я распрощалась с шоу-бизнесом... ненадолго! Уже потихоньку хочу вернуться. Мне хочется попробовать поработать с молодежью. Я нашла пару очень интересных молодых ребят и собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером. Это энергетически совершенно другой уровень. И это мне интересно. Мне кажется, что тот опыт, который у меня есть, нельзя просто взять и похоронить. Этим нужно пользоваться», - заявила Крапивина.