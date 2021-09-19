Соседов согласен с Васильевой – «наши идеалы проституированы»

«Ценности девальвированы, идеалы проституированы. Они были, конечно, в советское время, но их проституировали. А в театре что творится? Это разве театр? Это так все смешно! Поэтому Катя Васильева давно и ушла, она давно почувствовала, что будет этот слом Ну и она потом сама вела очень бурную жизнь, она, можно сказать, пришла к религии от противного. Но у каждого свой путь к богу, у нее — вот такой. Но она права в том, что говорит».