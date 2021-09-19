Соседов согласен с Васильевой – «наши идеалы проституированы»

Екатерина Васильева, актриса, которая рассталась с театром и ушла в монастырь, жестко высказалась о нынешней российской интеллигенции, сравнив ее с «сатанинским началом».
«Интеллигенцию в шахты Сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая. Талантливая, но опасная. Сколько народа совратила. Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи. Это очень сложная тема. Есть бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция считает, что надо делать вот так. Это сродни сатанинскому началу», — сказала она.
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Васильева абсолютно права – та человеческая прослойка, которую принято называть творческой интеллигенцией, сегодня ценит только деньги, пропагандирует пошлость и бескультурье, - сообщает 5 Канал.
«Общество действительно разлагается, мы это видим, и дело не только в интеллигенции, уже интеллигенции как таковой и нет. Это была прослойка межу рабочими и крестьянством, когда были классы при социализме. Это были инженеры, прежде всего, научно-техническая элита, и конечно ученые, литераторы, писатели, художественная интеллигенция — режиссеры, актеры, музыканты, но высокого пошиба. Не похабель, что сейчас, а высокого пошиба, а не плохая дурная самодеятельность», — заявил критик.
В искусстве царит дурновкусие, в театре – дешевое лицедейство. У молодого поколения нет чистых идеалов, на которые можно было бы равняться. Лучшие представители прошлого поколения ушли. А смены им не нашлось.
«Ценности девальвированы, идеалы проституированы. Они были, конечно, в советское время, но их проституировали. А в театре что творится? Это разве театр? Это так все смешно! Поэтому Катя Васильева давно и ушла, она давно почувствовала, что будет этот слом Ну и она потом сама вела очень бурную жизнь, она, можно сказать, пришла к религии от противного. Но у каждого свой путь к богу, у нее — вот такой. Но она права в том, что говорит».
Сергей Соседов рассказал журналистам, что некоторые песни Филиппа Киркорова следует запретить. Российский музыкальный критик заявил, что «у него бы не прошли» как минимум два хита — «Ibiza» (Киркоров исполняет композицию совместно с Николаем с Николаем Басковым) и «Цвет настроения синий».