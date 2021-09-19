Садальский причислил Васильеву к «желчным и злым старперам»

Конфликт звезд театра и кино Станислава Садальского и Татьяны Васильевой так и не исчерпан. Садальский выложил в инстаграме фотографию, на которой Татьяна Григорьевна выглядит не самым лучшим образом, и написал довольно оскорбительный пост, - информирует Экспресс Газета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он сообщил читателям, что «старперы», к которым он отнес и актрису, - люди скверные, эгоистичные, желчные и злые, при этом обладающие беспримерным самомнением.

«Большинство нынешних старперов, действительно, весьма неприятны в общении. Желчные, злые, с непомерно раздутым эго, все вокруг им чего-то должны, непонятно, за какие заслуги. От них собственные родные вешаются... Да здравствуют молодые! Вы согласны?», - задал вопрос подписчикам Садальский.

В микроблоге начала разворачиваться дискуссия, обсуждались и предложенная актером тема и тактичность его высказывания, но вскоре Садальский публикацию удалил. Однако многие СМИ уже успели обратить на нее внимание.

Актер Станислав Садальский уже не раз реагировал на критику своей коллеги Татьяны Васильевой, которая ранее заявила, что он распространяет сплетни в телеэфире вместо того, чтобы заниматься актерским ремеслом.