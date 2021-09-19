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«Я прекрасно ее понимаю»: Джигурда о скандальных словах Васильевой

Ирина Лебедева
18 минут назад

Никита Джигурда сообщил журналистам 5 Канала, что для него не составляет секрета «обнуленная» жизненная позиция Екатерины Васильевой. Напомним, что народная артистка РСФСР, королева театральной сцены и звезда отечественного кино круто изменила вою жизнь, став инокиней подмосковного монастыря.

«Я прекрасно ее понимаю»: Джигурда о скандальных словах Васильевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно в одном из интервью Васильева заявила, что российская интеллигенция имеет в себе сатанинское начало – ее представители не верят в бога и не соблюдают духовные заповеди.

Эпатажный актер уверен, что на изменение взглядов Васильевой повлияли смена окружения и образа жизни. А в христианстве не слишком благожелательное отношение к театру и артистам – считается, что в лицедействе слишком много пороков и грехов.

«Я прекрасно ее понимаю, потому что тот эгрегор (Джигурда говорит о православии), в который она вошла, он меняет представления. Поскольку Екатерина Васильева была среди так называемой творческой интеллигенции, она знает изнутри многие события», - сказал Никита

Шоумен рад, что Екатерина Васильева , по ее же словам, сейчас «нашла свое спасение». А ее суровость по отношению к коллегам по цеху он объяснил тем, что она слишком хорошо знает изнутри закулисную сторону шоу-бизнеса и театрального мира.

76-летняя звезда театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила её коллега Мария Шукшина в своем Telegram-канале. В посте Шукшина опубликовала фотографию Васильевой в монашеской рясе и упомянула, что сын Васильевой служит священником в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах.

Шоу-бизнес,Екатерина Васильева,Никита Джигурда,
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