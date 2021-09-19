Мальков об алиментах: «Хотела 250 тысяч, получила 34!»

Роман Мальков не переводил денег для собственных детей почти полгода. При этом он рассказывал, что деньги его бывшая супруга получает регулярно. И только на днях экс-семья получила первый транш из накопившегося с марта месяца долга.

Этому событию четвертый супруг актрисы Анастасии Макеевой посвятил пост в сторис инстаграма. Он продолжает утверждать, что помогает своим троим детям (старший сын живет с ним и с мачехой в Москве, трое младших – в Словении, с матерью). И тут же пишет, что будет помогать наследникам только в том случае если их мать прекратит давить на него, судиться и настраивать детей негативно по отношению к отцу.