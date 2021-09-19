Мальков об алиментах: «Хотела 250 тысяч, получила 34!»

Роман Мальков не переводил денег для собственных детей почти полгода. При этом он рассказывал, что деньги его бывшая супруга получает регулярно. И только на днях экс-семья получила первый транш из накопившегося с марта месяца долга.
Этому событию четвертый супруг актрисы Анастасии Макеевой посвятил пост в сторис инстаграма. Он продолжает утверждать, что помогает своим троим детям (старший сын живет с ним и с мачехой в Москве, трое младших – в Словении, с матерью). И тут же пишет, что будет помогать наследникам только в том случае если их мать прекратит давить на него, судиться и настраивать детей негативно по отношению к отцу.
«Все остальное куплю своим детям, когда бывшая благоверная удосужится не лишать их отцовской любви. И на заметку всем воюющим женщинам — договариваться с бывшими куда проще, чем шантажировать. Хотела 250 тысяч, получила 34 тысячи 750 рублей. Вот такая победа!», - сообщил Мальков.
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвался об актрисе Анастасии Макеевой, к которой, бросив семью с четырьмя детьми, ушел бизнесмен Роман Мальков.
«Мы не преувеличиваем степень голливудской известности Анастасии Макеевой? Конечно, Настя Макеева — это отдельно взятая артистка. Она известна четырем домам Бирюлево. Она имеет право на счастье, но у парня четверо детей. В этот момент дискуссии прекращаются. Он находит повод не видеть четверых детей. Мне не дают видеться с одним из-за очень сложной коллизии, и он мне снится каждую ночь. Найти повод и не видеть детей — это проще всего».