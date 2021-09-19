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Метова после ДТП отправили на дополнительное обследование

Ирина Лебедева
39 минут назад

Российского певца Кая (Кайрата) Метова ждали в Гродно. Артист ехал на машине в Белоруссию, чтобы выступить на концерте в честь Дня города. Водитель вел автомобиль на большой скорости и в какой-то момент не справился с управлением. Авто занесло, и произошло столкновение с ограждением трассы.

Метова после ДТП отправили на дополнительное обследование
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И шофер и пассажир получили травмы, скорую помощь им вызвали свидетели аварии. Метов сильно ударился головой.

Скорая отвезла пострадавших в больницу, где им оказали первую помощь. Серьезных повреждений медики не обнаружили, но 56-летнему Метову потребуется дополнительное обследования из-за подозрения на сотрясение мозга.

«Нам была сразу оказана первая медицинская помощь. Мы были на обследовании, врачи сообщили, что все в порядке», — сказал певец журналисту РИА Новости.

Кай Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Был очень популярен в 90-е годы. Самые известные хиты - «Мама! Я хочу быть пионером», «Битое стекло», «Вспомни меня», и другие.

В январе этого года ушла из жизни мама певца. Российский автор-исполнитель, заслуженный артист РФ Кай Метов сообщил о ее смерти в инстаграме.

«Дорогая любимая Мама! Спасибо тебе за любовь, за мое счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослой жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень, очень не хватать».

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