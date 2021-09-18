Копия Асмус: Харламов впервые вышел в свет с новой пассией

Шоумен Гарик Харламов пришел на открытие собственного ресторана в компании актрисы Екатерины Ковальчук. Роман с сестрой звезды «Тайн следствия» артисту приписывали еще с осени прошлого года. Познакомила и сблизила их работа над сериалом «Гусар», но до сих пор звезды не подтверждали свой роман официально.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов официально подтвердил роман с актрисой Екатериной Ковальчук. Актеры вместе пришли на открытие ресторана, принадлежащего шоумену. Пара общалась с гостями, экс-супруг Кристины Асмус то и дело обнимал свою спутницу.

Отмемтим, что слухи об отношениях между 40-летним Харламовым и 28-летней Ковальчук появились осенью прошлого года незаолго до того,к ак суд поставил точку в разводе шоумена с Кристиной Асмус.

Со сводной сестрой звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук Гарик Харламов познакомился во время съемок в сериале «Гусар». В дальнейшем влюбленные побывали ни в одном совместном путешествии и даже появлялись вместе на некоторых мероприятиях, но не в качестве пары. Свой роман актеры рассекретили только сейчас — примерно через десять месяцев после его начала.