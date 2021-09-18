Королева призналась, что имеет внебрачную дочь

Певица Наташа Королева, мама взрослого сына, 19-летнего Архипа, сумела шокировать видавших виды гостей и ведущих телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ. Она призналась Лере Кудрявцевой, что у нее есть маленькая дочь, которая живет с ее другом-геем в Сан-Франциско.

Фото: Instagram Instagram

Певица поделилась собственными клетками для организации суррогатного материнства, в итоге на свет появилась очаровательная девочка. Фотографию ребенка Наташа показала прямо в студии, - сообщает "Московский Комсомолец".

По ее словам, беременность у суррогатной мамы протекала тяжело, роды были сложными, но в итоге все закончилось хорошо. Отец ребенка счастлив.

«Он мне позвонил 14 февраля и осчастливил. Позвонил и говорит: «Я боюсь дышать, но, кажется, получилось», - сказала Королева.

Наташа подчеркнула, что с нежеланием делится этой личной информацией, поскольку кругом слишком много злых и корыстных людей.

«Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно», - уверена она.

Иван Ургант в своем шоу достаточно зло пошутил на тему образа Наташи Королевой. Сначала речь шла о том, что американец Спенсер Элден подал в суд на группу Nirvana из-за своей детской фотографии на обложке диска Nevermind.

В контексте обсуждения этого скандала телеведущий напомнил, что и в российском шоу-бизнесе была похожая история. Речь идет об обложке альбома Игоря Николаева и совсем юной тогда Наташи Королевой «Дельфин и русалка».