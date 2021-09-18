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Никита Джигурда дебютировал в ММА. Имя соперника и результат поединка не сообщаются

Чемпионат.comиещё 1
37 минут назад

Известный шоумен Никита Джигурда провёл дебютный поединок по правилам смешанных единоборств. Бой состоялся в рамках турнира промоушена «Наше Дело», сообщает ТАСС. По требованию организаторов, соперник и результат поединка будут объявлены позднее.

Никита Джигурда дебютировал в ММА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

60-летний актёр и шоумен ранее принимал участие в боях только в рамках телешоу «Король ринга».

Напомним, ранее Джигурда бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину. Джигурда заявил, что Жорин неоднократно обманывал клиентов, в том числе его бывшую супругу, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Марину Анисину.

Главным поединком турнира станет бой российского бойца ММА Александра Емельяненко и блогера Артёма Тарасова. Поединок пройдёт по правилам кулачных боев и продлится три раунда по две минуты.

Шоу-бизнес,Александр Емельяненко,Артем Тарасов,Марина Анисина,Сергей Жорин,Никита Джигурда,ИТАР-ТАСС,
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