Мошенники подделали подпись жены Баталова

Анонсированные СМИ октябрьские суды по искам семьи покойного актера Алексея Баталова к соучредителям Фонда имени народного артиста основаны на том, что подпись в нотариально заверенном согласии на открытие Фонда которую якобы ставила вдова актера Гитана Леонтенко, фальшивая.

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Адвокат Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой Татьяна Кириенко рассказала журналистам «Звезды», что команда мошенников использовала имя знаменитого артиста незаконно. При этом согласно поддельному документу Гитана Леонтенко несет всю ответственность - и уголовную, и гражданскую и административную, - за всю деятельность фонда.

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«В данном фонде проводились поддельные финансовые операции, в том числе с бюджетными средствами города Владимир. По его работе будет еще отдельное разбирательство, то есть куда именно уходили эти деньги, и куда они тратились. А Гитана Аркадьевна никакого согласия на деятельность фонда не давала», - отметила адвокат.

В исковом заявлении в суд Гитана Аркадьевна и Мария просят об исключении упоминания имени народного артиста из названия благотворительного «Фонда Алексея Баталова».

«Мы сделали экспертизу и выяснилось, что подпись Гитаны Аркадьевны Леонтенко - поддельная. То есть ни Гитана Леонтенко, ни Мария Баталова, ни Надежда Баталова не передавали авторские права на использование имени Алексея Баталова в наименование фонда. Отсюда и родился предмет иска», - заявила Кириенко.

Сделки Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина с родственниками Баталова ранее стали поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.