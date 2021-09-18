Варлей переехала в скромный домик в Подмосковье

Наталья Варлей еще в далекие советские времена получила трехкомнатную квартиру в Мерзляковском переулке. Теперь же актриса продала свою жилплощадь в престижном районе Арбата, и купила две небольшие квартирки. Одну оставила себе, вторую подарила сыну.

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Но жить в шумной столице 74-летняя Варлей больше не хочет. Она поселилась в Подмосковье, в садовом товариществе, что в 40 километрах от Москвы. Там у звезды деревянный домик с банькой на стандартном участке земли.

Загородную фазенду Наталья купила 15 лет назад, в основном для своей мамы. Когда мамы не стало, ухаживала за жильем и садом сама Наталья. А сейчас и вовсе туда перебралась. Недавно команда программы «На даче» Первого канала обновила ландшафтный дизайн ее участка.

На участке – несколько грядок с овощами и зеленью, пара плодовых деревьев и много лесных. Оборудована баня, зона отдыха и место для барбекю. Все скромно, но уютно. Подобные дома, как узнали журналисты «Комсомольской Правды», в тех местах можно купить за сумму около 6 млн рублей.

Наталья Владимировна – большая любительница кошек. У нее живут свои личные животные, но она заботится и об уличных. На веранде у не всегда приготовлен корм для бездомных котов, а на зиму она ставит им специальные домики, чтобы хвостатые могли не только поесть, но и согреться.

Наталья Варлей родилась в 1947 году в румынской Констанце.

Дебютировала в кино, сыграв второстепенную роли в фильме «Формула радуги» (1966).