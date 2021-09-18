Пугачева не пришла на дебютный спектакль своего внука Никиты

Никита Пресняков дебютировал на сцене Московского губернского театра в мюзикле «Безымянная звезда». Он сыграл там главную роль. На премьере спектакля был аншлаг звезд, представителей власти и родных молодого музыканта. Только Алла Борисовна не пришла посмотреть на внука.

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Внук Примадонны и продолжатель рода творческой династии Пресняковых впервые вышел на драматическую сцену, да еще и в главной роли.

В Губернском театре у Сергея Безрукова новоиспеченный актер с разносторонней творческой родословной, по свидетельствам критиков и журналистов, не говоря уже о близких людях, показал себя с самой лучшей стороны, - пишет «Московский Комсомолец»

Вместе с ним в главной роли была задействована актриса Анна Снаткина.

В первый день выхода Никиты на сцену поддержать его пришли бабушка и дедушка по линии отца – Владимир Пресняков-старший и Елена, а также жена Алена.

На следующий день в зале все-таки ждут Аллу Борисовну.

Внук певицы Аллы Пугачевой и сын эстрадных исполнителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита рассказал, что причиной его неизлечимой болезни стало неправильное питание.

По его словам, болезнь нельзя вылечить, но можно остановить ее развитие. Для этого нужно соблюдать специальную диету, иначе придется удалять желчный пузырь.