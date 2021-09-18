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Россиянам рассказали, о чем нельзя писать в завещании

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Юрист Анна Пономарева рассказала, какие нюансы следует учитывать при составлении завещания. По ее словам, в наследство недопустимо передавать исключительно долги и оставлять имущество домашним животным. "Нельзя распределить все имущество так, что одному наследнику достается все имущество, а другому — только долги. По российскому законодательству животные являются объектом права, а не его субъектом, и приравниваются к вещи, поэтому нельзя оставить наследство любимой кошке, собаке и другим домашним питомцам", - объяснила специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва". Также недопустимо ставить условия или запреты наследнику. Например, что человек получит наследство только если совершит определенные действия. В число запретов в завещании входят требование вступить в брак, условия о выборе профессии и невозможность переезда. Ранее юрист объяснил, чем опасна дарственная для пенсионеров.

Россиянам рассказали о нюансах составления завещания
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шоу-бизнес,Анна Пономарева,Радиостанция "Говорит Москва",
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