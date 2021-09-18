Галкин показал, какой сюрприз устроили Лиза и Гарри родителям

Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось восемь лет. В честь своего появления на свет дети подготовили праздник – стихи и подарки. Брат с сестрой уже второклассники, так что и подарки были на уровне.

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Гарри выпустил стенгазету в честь Лизы, цветную и с фотографиями, а Лиза подарила ему оберег -сувенирный домик из картона. Маме дети преподнесли цветы.

Кроме того, ребята прочитали родителям веселые стихи о том, что случается в жизни взрослых, когда в семье появляются сразу два ребенка. И, конечно, был традиционный торт со свечками, которые нужно было задуть.

В завершение праздника семейство собиралось поехать за подарками, причем детям было разрешено выбирать, что душа пожелает.

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. 15 ноября супруги будут отмечать очередную годовщину своих отношений.

18 сентября 2013 года у суррогатной мамы родились дети Пугачевой и Галкина. Лиза старшая – она появилась на свет первой.

Телеведущий Максим Галкин раскрыл секрет семейного счастья с Аллой Пугачевой. «Любить и не врать друг другу», - заявил Галкин, отвечая на вопрос гендиректора «Муз-ТВ» Армана Давлетярова о том, как юмористу удается сохранять гармоничные семейные отношения с Примадонной.