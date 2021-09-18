Друг рассказал, на что сейчас живет Андрей Губин

Любимец публики прошлых десятилетий певец Андрей Губин уже много лет страдает от тяжелой неизлечимой болезни нервной системы, заставившей его уйти со сцены в расцвете сил и карьеры, - пишет портал wmj.

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Сейчас исполнителю популярных хитов «Мальчик-бродяга», уже 47 лет и концертов он не дает. Но грамотно оформленные права на свое творчество дают ему возможность жить если не шикарно, то на уровне среднего класса.

Друг Андрея, звезда «Универа» Стас Ярушин в своем YouTube-шоу МузLoft рассказал, что Андрей сдает московскую квартиру и получает доход от песен, позволяющий ему жить, не работая, и заниматься собственным здоровьем.

«Благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все прошлые заслуги монетизируются, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Я знаю таких артистов. Андрей Губин, например», - сказал он.