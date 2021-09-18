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Друг рассказал, на что сейчас живет Андрей Губин

Ирина Лебедева
21 минуту назад

Любимец публики прошлых десятилетий певец Андрей Губин уже много лет страдает от тяжелой неизлечимой болезни нервной системы, заставившей его уйти со сцены в расцвете сил и карьеры, - пишет портал wmj.

Друг рассказал, на что сейчас живет Андрей Губин
Фото: YouTubeYouTube

Сейчас исполнителю популярных хитов «Мальчик-бродяга», уже 47 лет и концертов он не дает. Но грамотно оформленные права на свое творчество дают ему возможность жить если не шикарно, то на уровне среднего класса.

Друг Андрея, звезда «Универа» Стас Ярушин в своем YouTube-шоу МузLoft рассказал, что Андрей сдает московскую квартиру и получает доход от песен, позволяющий ему жить, не работая, и заниматься собственным здоровьем.

«Благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все прошлые заслуги монетизируются, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Я знаю таких артистов. Андрей Губин, например», - сказал он.

Тяжелобольной певец Андрей Губин вернулся в Россию после прохождения длительного курса в Египте. Как он отметил в беседе с «АиФ», процедуры оказались бесполезны. Сейчас популярный в нулевые исполнитель ведет замкнутый образ жизни, редко выходит из дома и почти не пользуется интернетом.

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