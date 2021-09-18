Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «обиженным природой»

«Он очень завистливый по жизни, и психология у него женская. Потому ведет себя как девочка, у которой нет того, чего есть у других. Во времена нашего романа для телевидения я четко расставляла границы, что буду делать перед камерой, а что нет. Когда, к примеру, Андрей Малахов предложил мне на 100 тысяч рублей больше гонорара, если я ударю в кадре Шаляпина, я отказалась. И уже давно не участвую в ток-шоу. А Шаляпину требуется постоянная подпитка, нужно быть на слуху. Сколько раз он мне звонил и плакался: «Ой, про меня уже три дня ничего не пишут, катастрофа!»