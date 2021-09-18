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Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «обиженным природой»

Ирина Лебедева
51 минуту назад

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала своего бывшего друга Прохора Шаляпина завистливым человеком с женской психологией и вообще «обиженным природой».

Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «обиженным природой»
Фото: InstagramInstagram

После кончины Армена Джигарханяна, незадолго до смерти разошедшегося с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, в СМИ и социальных сетях много писал о романе пианистки с певцом Прохором Шаляпиным.

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Пара вместе посещала светские тусовки и охотно позировала, обнявшись. Однако достаточно быстро их отношения закончились, причем не самым мирным образом. Возможно, не последнюю роль в этом сыграли скандалы и суды по поводу наследства знаменитого актера.

Шаляпин на одном из ток-шоу высказал свое мнение по поводу мезальянсного брака своей бывшей подруги. Он заявил, что та «оприходовала старика», - информирует Экспресс Газета.

Виталина так же не стесняется в выражениях, характеризуя экс-возлюбленного.

«Меня с детства воспитывали, чтобы на больных и не очень умных людей я не обижалась. Прохор как раз из таких. Я на него и не обижаюсь, но мне его жаль. Ну, мальчик больной, обижен природой, а если ему за это платят Правильно Пугачева про критика Соседова сказала: «Пусть Сережа говорит, ему же надо на что-то жить», - сказала она журналистам.

Пианистка упрекнула Прохора в отсутствии мужественности и психологическом вампиризме.

«Он очень завистливый по жизни, и психология у него женская. Потому ведет себя как девочка, у которой нет того, чего есть у других. Во времена нашего романа для телевидения я четко расставляла границы, что буду делать перед камерой, а что нет. Когда, к примеру, Андрей Малахов предложил мне на 100 тысяч рублей больше гонорара, если я ударю в кадре Шаляпина, я отказалась. И уже давно не участвую в ток-шоу. А Шаляпину требуется постоянная подпитка, нужно быть на слуху. Сколько раз он мне звонил и плакался: «Ой, про меня уже три дня ничего не пишут, катастрофа!»

В 2019 году Татьяна Власова, предыдущая супруга Армена Джигарханяна вернулась из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем, чье состояние здоровья вызывало опасения.

После смерти артиста 14 ноября 2020 года Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила Власову в ненадлежащем уходе.

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