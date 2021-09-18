Дочь Легкоступовой: «Фирсов, конечно, врет»

Валентина Легкоступова трагически погибла в августе прошлого года. В ее смерти многие, в первую очередь, дети певицы, винят яхтсмена Юрия Фирсова – звезда скончалась практически сразу после заключения с ним брака. В такой ситуации понятно, что дочь Валентины, Анэтта Бриль, бьется, чтобы вдовцу досталось как можно меньшая часть наследства.
Сам же Фирсов утверждает, что готов к мирным переговорам и что он пытался наладить отношения с дочкой покойной супруги.
Анэтта решительно заявляет, что вдовец лжет. Вообще она шокирована выбором матери и тем, как ведет себя вдовец после ее кончины, - информирует «Собеседник».
«О моей маме должны вспоминать как о творческом человеке, как о народом любимой артистке, которая исполняла прекрасные песни. Моя мама – человек-солнце. Она всегда старалась всем идти на встречу, всем помогать. И мне так неприятно, что сейчас ее имя все равно продолжают ворошить в скандальном ключе. Это все ужасно, отвратительно и мерзко в моем понимании», - разгневана Бриль.
Что же касается слов о «примирении», то это всего лишь игра на публику, считает девушка. Обыкновенная ложь и стремление хорошо выглядеть при плохой игре.
«Фирсов и враньё – это две части одного целого. Конечно, он врет. Когда человека просят показать доказательства твоего общения, он может хоть что-то показать, правильно? А когда доказательств нет и показывать нечего. Сказать можно все, что угодно. Фирсов может сказать, что он с принцессой Дианой, царствие ей небесное, тоже на связь выходил. Юрий - не тот человек, с которым бы на связь выходила я сама».
Юрий Фирсов, прожив в браке с Валентиной Легкоступовой всего 40 дней, первым обратился к нотариусу для вступления в наследство, поменял замки в квартире певицы и заявил, что будет там жить. По документам, вдовец имеет право на одну четвертую апартаментов.
Остальные части поделены между матерью артистки, ее дочерью и сыном. Фирсов заявил, что потратил около 120 тысяч рублей на приведение квартиры в порядок, и сейчас готовится выставить ее на продажу.