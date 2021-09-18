Дочь Легкоступовой: «Фирсов, конечно, врет»

«Фирсов и враньё – это две части одного целого. Конечно, он врет. Когда человека просят показать доказательства твоего общения, он может хоть что-то показать, правильно? А когда доказательств нет и показывать нечего. Сказать можно все, что угодно. Фирсов может сказать, что он с принцессой Дианой, царствие ей небесное, тоже на связь выходил. Юрий - не тот человек, с которым бы на связь выходила я сама».