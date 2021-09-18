Вдова и дочь актёра Алексея Баталова подали иск на 14 млн рублей к актрисе Наталье Дрожжиной за «неосновательное обогащение». Кроме того, семья легенды советского кино подала в суд на мужа Дрожжиной Михаила Цивина, адвоката Нарека Кастаняна и нотариуса Дмитрия Бублия. Вдова и дочь требуют исключить упоминание имени Баталова из названия благотворительного фонда.

Как сообщил ТАСС, в исковом заявлении вдова Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария просят взыскать с Дрожжиной в пользу Леонтенко 1 000 905 рублей, $122 742, 25 129, а также 25 235 в пользу Баталовой. В рублёвом эквиваленте сумма равна 14 млн рублей. Суд рассмотрит дело 12 октября.

Как отметило издание, 1 октября Дорогомиловский суд займется заявлением вдовы актёра об исключении имени Алексея Баталова из названия благотворительного фонда «Благор». По данным из открытых источников, учредители «Благора» — дочь актёра Мария Баталова, Наталья Дрожжина, её супруг Михаил Цивин, столичный адвокат Нарек Кастанян и сама Леонтенко. В качестве ответчиков в деле выступят Кастанян и нотариус Москвы Дмитрий Бублий, которого уже заподозрили в мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи Баталовых.

Наследство Баталова

Алексей Баталов, широко известный по роли в фильме «Москва слезам не верит», скончался в 2017 году. После смерти актёра его наследство перешло к дочери Марии, которая страдает тяжёлой формой ДЦП. Её интересы представляет мать, вдова артиста Гитана Леонтенко. В конце августа 2020 года она сообщила в полицию, что заслуженная артистка РФ и член «Единой России» Наталия Дрожжина, а также её супруг Михаил Цивин обманом нотариально оформили доверенности, которые позволяют им распоряжаться имуществом семьи.

По словам потерпевших, из-за мошенников они лишились двух квартир, мастерской актёра и $107 000 (почти 8 млн рублей), лежавших на счету. Также родственники артиста остались без доли в четырёхкомнатной квартире в центре Москвы. Из банковской ячейки исчезли ордена и ценности.