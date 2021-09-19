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Азиза оказалась в чёрном списке приставов из-за долгов в миллион рублей

News.ruиещё 2
16 минут назад

После свадьбы российской певицы Азизы с итальянцем Александро Лортэ выяснилось, что у артистки есть миллионный долг. Как сообщил StarHit со ссылкой на звёздного адвоката Андрея Алёшкина, молодой ресторатор оказался не тем, за кого себя выдаёт. Он якобы родом из Липецка, а по паспорту он вообще Александр Соколов.

Азиза оказалась в чёрном списке приставов из-за крупных долгов
Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

По данным издания, мужчина, который младше Азизы на 16 лет, женился на ней потому, что хотел поправить своё материальное положение. Но выяснилось, что у самой певицы висит долг на 1 038 000 рублей. Более того, певица якобы оказалась в «чёрном списке» судебных приставов.

Адвокат уверяет, что 57-летняя артистка и её избранник хотели улететь в Италию для того, чтобы там обвенчаться. Но из-за долга она просто не сможет покинуть страну.

С таким долгом улететь за границу она не сможет: свыше 30 тысяч рублей — разворачивают в аэропорту, — напомнил Андрей Алёшкин.

Также юрист оказался осведомлён о фактах биографии мужа Азизы. По его словам, несколько лет назад Александро хотел начать музыкальную карьеру, но ни песни, ни клипы ему не принесли известности. Денег заработать он тоже не смог. Алёшкин предупредил обоих супругов, что «в случае отсутствия брачного контракта им придётся платить по долгам друг друга, как по своим собственным».

Церемонию бракосочетания 57-летней российской певицы Азизы с молодым избранником из Италии сняла на видео и выложила в своём Instagram подруга певицы и по совместительству дизайнер её свадебного платья Аника Керимова. Модельер написала, что создала платье за несколько дней до торжества.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Александр Соколов,
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