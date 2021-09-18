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Собчак рассказала о вакансии с зарплатой в 5000 рублей

Елена Прошина
13 минут назад

Ксения Собчак, российская телеведущая, посмеялась над вакансией, в которой кандидату предлагают заработную плату от пяти тысяч рублей на руки. Пост со скриншотом, где подробно изложено описание вакансии, Собчак опубликовала на своей странице в Telegram.

Собчак рассказала о вакансии с зарплатой в 5 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

Как пояснила Собчак, больше всего смущает не обещанная кандидату сумма заработной платы, а требования за эти деньги. Работодатель за более чем скромную сумму предлагает должность редактора. В его обязанности будут входить проверка текстов на грамматику, написание текстов на заданные темы, создание креативов и самое главное — быть на связи с работодателем 24/7.

«Прислали тут. Немного о рынке труда», — написала телеведущая, добавив смеющийся смайлик.

По словам Марии Игнатовой, руководителя службы исследований сервиса по поиску работы HeadHunter, в России достаточно просто устроиться рабочим или сотрудником в сфере продаж и консультирования. Эти профессиональные области отличаются крайне низкой конкуренцией за рабочее место. Как утверждает Мария Игнатова, августе 2021-го на одну открытую вакансию в продажах приходилось 1,6 соискателей, а в консультировании — 0,6.

Сложнее всего поиск работы дается топ-менеджерам, специалистам в области искусства и журналистам.

Шоу-бизнес,Мария Игнатова,Ксения Собчак,
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