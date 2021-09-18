Собчак рассказала о вакансии с зарплатой в 5000 рублей

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram пост, в котором посмеялась над вакансией, в которой соискателю предлагается заработная плата от пяти тысяч рублей на руки. Но смутила звезду даже не сумма, а требования за эти деньги.

Фото: ТАСС ТАСС

Некий работодатель предлагает за весьма скромную сумму соискателю на должность редактора проверять тексты на грамматику, писать на заданные темы, «создавать креативы» и прочее и быть при этом на связи 24/7.

Прислали тут. Немного о рынке труда, — написала телеведущая, добавив смеющийся смайлик.

В России относительно просто можно устроиться рабочим или сотрудником в сфере продаж и консультирования. Сложнее всего найти работу топ-менеджерам, специалистам в области искусства и журналистам.