49-летний Ягр забросил первую шайбу в сезоне. Видео

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5 фактов о Нетребко, о которых вы не знали

Елена Прошина
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32 минуты назад

Сегодня Анна Нетребко отмечает свой 50-летний юбилей. На праздничное мероприятие в честь оперной дивы в концертном зале Государственного Кремлевского дворца соберутся Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Филипп Киркоров и многие другие. Перед этим событием NEWS.ru опубликовало 5 малоизвестных фактов о певице. https://news.ru/art/borsh-i-ipoteka-na-30-let-pyat-faktov-o-netrebko-kotoryh-vy-mogli-ne-znat/

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Фото: ТАССТАСС

Анна Нетребко долго шла к своему карьерному успеху. Она училась в Санкт-Петербургской консерватории. В 1993 году после победы на конкурсе им. М. И. Глинки ее пригласили в Мариинский театр. Но до этого она два года работала там уборщицей и мыла полы в главном вестибюле.

В школе певица увлекалась спортивной гимнастикой. Любовь к искусству передалась ей от отца — он хорошо пел и играл на фортепиано. Нетребко давала свои первые выступления дома, в кругу семьи, а на сцену впервые вышла в школе. В старших классах она заняла второе место в конкурсе красоты «Мисс Кубань».

Певица спокойно относится к бытовым делам и любит готовить. Ее фирменные блюда — кубанский борщ, её фирменные блюда оливье и блинчики с мясом.

У Анны Нетребко есть старшая сестра, которая проживает в Дании. У них поразительное внешнее сходство. Поклонники певицы под фотографиями писали, что могли бы легко спутать их на улице.

Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов купили свое жилье в Австрии в ипотеку. Они выплачивали ее 30 лет.

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