49-летний Ягр забросил первую шайбу в сезоне. Видео

Фото: ТАСС ТАСС

Анна Нетребко долго шла к своему карьерному успеху. Она училась в Санкт-Петербургской консерватории. В 1993 году после победы на конкурсе им. М. И. Глинки ее пригласили в Мариинский театр. Но до этого она два года работала там уборщицей и мыла полы в главном вестибюле.

В школе певица увлекалась спортивной гимнастикой. Любовь к искусству передалась ей от отца — он хорошо пел и играл на фортепиано. Нетребко давала свои первые выступления дома, в кругу семьи, а на сцену впервые вышла в школе. В старших классах она заняла второе место в конкурсе красоты «Мисс Кубань».

Певица спокойно относится к бытовым делам и любит готовить. Ее фирменные блюда — кубанский борщ, её фирменные блюда оливье и блинчики с мясом.

У Анны Нетребко есть старшая сестра, которая проживает в Дании. У них поразительное внешнее сходство. Поклонники певицы под фотографиями писали, что могли бы легко спутать их на улице.