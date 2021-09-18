49-летний Ягр забросил первую шайбу в сезоне. Видео

Сегодня Анна Нетребко отмечает свой 50-летний юбилей. На праздничное мероприятие в честь оперной дивы в концертном зале Государственного Кремлевского дворца соберутся Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Филипп Киркоров и многие другие. Перед этим событием NEWS.ru опубликовало 5 малоизвестных фактов о певице. https://news.ru/art/borsh-i-ipoteka-na-30-let-pyat-faktov-o-netrebko-kotoryh-vy-mogli-ne-znat/
Анна Нетребко долго шла к своему карьерному успеху. Она училась в Санкт-Петербургской консерватории. В 1993 году после победы на конкурсе им. М. И. Глинки ее пригласили в Мариинский театр. Но до этого она два года работала там уборщицей и мыла полы в главном вестибюле.
В школе певица увлекалась спортивной гимнастикой. Любовь к искусству передалась ей от отца — он хорошо пел и играл на фортепиано. Нетребко давала свои первые выступления дома, в кругу семьи, а на сцену впервые вышла в школе. В старших классах она заняла второе место в конкурсе красоты «Мисс Кубань».
Певица спокойно относится к бытовым делам и любит готовить. Ее фирменные блюда — кубанский борщ, её фирменные блюда оливье и блинчики с мясом.
У Анны Нетребко есть старшая сестра, которая проживает в Дании. У них поразительное внешнее сходство. Поклонники певицы под фотографиями писали, что могли бы легко спутать их на улице.
Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов купили свое жилье в Австрии в ипотеку. Они выплачивали ее 30 лет.