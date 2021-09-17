Тиктокерша Валя Карнавал купила автомобиль за ₽19 млн

На странице Карнавал в TikTok появился ролик, в котором она получает ключи от машины, а затем выезжает на ней из салона.

В октябре 2020 года Валя Карнавал (настоящее имя – Валентина Карнаухова) оказалась на 5 месте в рейтинге самых высокооплачиваемых российских тиктокеров, составленном журналом Forbes. Издание оценило годовой доход девушки в соцсети в 3,21 млн рублей.

В апреле Валя Карнавал стала известна за пределами TikTok после скандального выпуска YouTube-шоу «Музыкалити», где у нее произошел конфликт с народной артисткой России Ларисой Долиной. Долина несколько раз хотела покинуть шоу, чтобы не говорить «с девушкой, которая ничего не знает о музыке, но претендует на то, чтобы стать звездой».