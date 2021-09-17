Основателя «Смысловых галлюцинаций» перевели в общую палату

Основателя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина перевели из реанимации в общую палату. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил его брат Тимофей Бурдин.
«Владимира перевели в общую палату. Состояние, сказали, еще тяжелое, но в реанимации места другим нужны. Он уже сегодня сам маме с чужого телефона звонил. Как только его смартфон найдут (пока не могут найти, его со скорой передавали, могли потерять) он, наверное, сам на связи появится», - написал он в группе, посвященной творчеству Бурдина.
Тимофей Бурдин добавил, что надеется на улучшение здоровья брата.
В конце августа стало известно, что Бурдин попал в реанимацию больницы в Екатеринбурге. Он был в коме. 1 сентября его брат Тимофей сообщал, что ночью состояние Бурдина ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать, и он пришел в сознание, но по-прежнему находится на ИВЛ.
У Бурдина серьезно поражены легкие. При этом, как написал в группе «ВКонтакте» Тимофей Бурдин, коронавирус у артиста не подтверждается.