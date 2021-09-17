Основателя «Смысловых галлюцинаций» перевели в общую палату

«Владимира перевели в общую палату. Состояние, сказали, еще тяжелое, но в реанимации места другим нужны. Он уже сегодня сам маме с чужого телефона звонил. Как только его смартфон найдут (пока не могут найти, его со скорой передавали, могли потерять) он, наверное, сам на связи появится», - написал он в группе, посвященной творчеству Бурдина.