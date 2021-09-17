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Раскрыта причина трупного запаха в квартире Марьянова

Елена Прошина
1 час назад

Специалисты по жалобам соседей вскрыли квартиру умершего четыре года назад актера Дмитрия Марьянова и выяснили причину трупного запаха из его жилища. Об этом пишет Рен ТВ.

Раскрыта причина трупного запаха в квартире Марьянова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соседка умершего актера пожаловалась на трупный запах из его закрытой квартиры. Спецслужбы вскрыли квартиру и выяснили, что источником трупного запаха в квартире, где уже долгое время никто не живет, могут быть трубы. Специалисты считают, что после того, как в Москве включили отопление, застойная вода дала неприятный запах, похожий на трупный.

Актер Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Перед смертью он проходил лечение от алкоголизма в так называемом частном реабилитационном центре «Феникс», который не являлся медицинской организацией и для своих целей арендовал частный дом в Подмосковье. Через несколько дней пребывания в центре состояние актера резко ухудшилось. Он неоднократно сообщал об этом, но руководство центра его жалобы проигнорировало. Когда актеру стало совсем плохо, его повезли в больницу, но он умер в машине. В результате директор центра, 41-летняя Ольга Мосунова получила три года лишения свободы условно, суд также обязал ее компенсировать материальный вред потерпевшим — 1 млн рублей.

Шоу-бизнес,Дмитрий Марьянов,РЕН ТВ,
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