Директор Бузовой назвал причину отмены концертов звезды

— Это такой бред. Там все очень просто. Сейчас продолжаются ковидные ограничения по посещениям мероприятий. В каждом городе они свои. Где-то можно заполнить только 50 процентов зала. Из-за этого, организаторам просто не выгодно приглашать артистов. Они просят менеджеров переносить концерты, в ожидании лучших времен. Мы идем навстречу людям, так как понимаем, в какую сложную ситуацию попала вся индустрия, — рассказал представитель звезды.