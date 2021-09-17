Актер Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда

«Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», – рассказал источник.