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Актер Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда

Елена Прошина
1 час назад

Российский актер Михаил Пореченков оказался в числе участников драки в аэропорту Салехарда. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники на условиях анонимности.

Актер Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас актер находился на Ямале в гастрольном туре вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы».

«Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», – рассказал источник.

Присутствовавшие попутчики, по словам источников, разняли дерущихся, все обошлось без каких-либо последствий и вызова полиции. Дальнейший полет прошел без происшествий.

Источникам неизвестна причина конфликта. В свою очередь, организаторы гастрольного тура категорически отрицают факт инцидента.

Шоу-бизнес,Михаил Пореченков,Юрий Башмет,Салехард,
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