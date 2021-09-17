Актер Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда

Российский актер Михаил Пореченков оказался в числе участников драки в аэропорту Салехарда. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники на условиях анонимности.
Сейчас актер находился на Ямале в гастрольном туре вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы».
«Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», – рассказал источник.
Присутствовавшие попутчики, по словам источников, разняли дерущихся, все обошлось без каких-либо последствий и вызова полиции. Дальнейший полет прошел без происшествий.
Источникам неизвестна причина конфликта. В свою очередь, организаторы гастрольного тура категорически отрицают факт инцидента.