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Моргенштерн признал себя нормальным мужиком-подкаблучником

Елена Прошина
1 час назад

Моргенштерн признался, что главной в его семье является жена Дилара. Так он ответил на вопрос комика Алексея Щербакова в новом выпуске «Что было дальше?» на YouTube.

Моргенштерн признал себя нормальным мужиком-подкаблучником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник», — сказал репер.

При этом Щербаков остался доволен ответом собеседника, ведь в прошлом сам не раз отмечал, что сильно любит свою супругу. В интервью Дудю он признался, что часто радует свою избранницу подарками.

При этом Моргенштерн заявил, что женитьба благотворно повлияла на него: он перестал делать эксцентричные татуировки и употреблять наркотики. А недавно рэпер купил большой дом и сейчас задумывается над тем, чтобы завести домашних питомцев.

«Я же поумнел. Я серьезный взрослый дядя», — заявил он.

Напомним, что в конце августа Моргенштерн женился на Диларе Зинатуллиной. Свадебная программа включала выступление цыган и стриптизеров, а музыкант явился в загс в образе жениха из 90-х годов.

Шоу-бизнес,Алексей Щербаков,
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