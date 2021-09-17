Моргенштерн признал себя нормальным мужиком-подкаблучником

Моргенштерн признался, что главной в его семье является жена Дилара. Так он ответил на вопрос комика Алексея Щербакова в новом выпуске «Что было дальше?» на YouTube.
«Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник», — сказал репер.
При этом Щербаков остался доволен ответом собеседника, ведь в прошлом сам не раз отмечал, что сильно любит свою супругу. В интервью Дудю он признался, что часто радует свою избранницу подарками.
При этом Моргенштерн заявил, что женитьба благотворно повлияла на него: он перестал делать эксцентричные татуировки и употреблять наркотики. А недавно рэпер купил большой дом и сейчас задумывается над тем, чтобы завести домашних питомцев.
«Я же поумнел. Я серьезный взрослый дядя», — заявил он.
Напомним, что в конце августа Моргенштерн женился на Диларе Зинатуллиной. Свадебная программа включала выступление цыган и стриптизеров, а музыкант явился в загс в образе жениха из 90-х годов.