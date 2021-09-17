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Источник: Пореченков подрался в аэропорту Салехарда

Ura.Ru
19 минут назад

Российский актер Михаил Пореченков, находящийся на Ямале в гастрольном туре вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы», оказался в числе участников драки в аэропорту Салехарда, сообщили заслуживающие доверия источники URA.RU на условиях анонимности. Организаторы гастрольного тура категорически отрицают факт инцидента.

Пореченков стал участником драки в аэропорту
Фото: ТАССТАСС

«Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», — сообщили собеседники агентства.

Присутствовавшие попутчики, как утверждают инсайдеры, разняли дерущихся, обошлось без каких-либо последствий и вызова полиции. Полет прошел без происшествий, о причине инцидента собеседники не знают.

Два российских актера устроили драку в Рублево

Связаться с самим Пореченковым или его представителями по известным агентству адресам и телефонам не удалось. На звонки и сообщения ни актер, ни его агенты не ответили.

При этом в Культурно-деловом центре ЯНАО (КДЦ), который выступил организатором тура, опровергают сообщение инсайдеров.

«Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было», — заявила URA.RU директор по концертной и гастрольной деятельности КДЦ Мария Славина.

Согласно программе гастролей на сайте ГДЦ, тур Пореченкова и Башмета с программой «Облако в штанах» продлится до 18 сентября. В концерты уже прошли в Салехарде, Ноябрьске и Муравленко.
Шоу-бизнес,Мария Славина,Михаил Пореченков,Юрий Башмет,Ноябрьск,Салехард,
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