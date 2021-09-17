Актриса Анастасия Макеева рассказала об обезумевшем фанате, который преследует ее годами и мечтает на ней жениться. Сообщением от поклонника она поделилась в Instagram, однако позже свою публикацию удалила.

«Два года назад он заявился в театр и намерен был выйти на сцену. Этот мужчина хотел сделать мне предложение без каких-либо на то предпосылок, ведь его не знаю и знать не хочу. Тогда вызвали полицию, его увезли в клинику для душевнобольных», - цитирует её слова StarHit.

Сейчас, по признанию артистки, преследователь вернулся, и она не знает, что ей делать. Макеева отметила, что мужчина по имени Марсель пишет ей каждый день и «фантазии его нет предела».

В одном из сообщений поклонник написал, что если у него все получится с некой «Катей Ивановой», то актриса его «с высокой долей вероятности» потеряет.

«Потом не говори, что ты от меня этого не ожидала и что я тебя подставил. Уже все скоро решится!», – написал мужчина.

Он отметил, что Иванова – из семьи крупного нефтяного магната, а сама работает переводчиком и международным юристом.

Кроме того, он угрожает артистке, что откажется от нее, если она забеременеет от своего мужа Романа Малькова.