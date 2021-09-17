Адвокат Ефремова рассказал, сколько получает за услуги

Адвокат артиста Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал, какие гонорары получают защитники актера. Как он пояснил Starhit, каждый из них считает своим долгом довести дело до конца даже без оплаты.
«А мы бесплатно все работаем. У нас был начальный гонорар, а дальше мы просто считаем своим чисто человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца. С полной отдачей и не взирая на все те препятствия, которые могу возникать на пути», – рассказал адвокат.
Также в разговоре с изданием Хархорин отметил, что суд не стал приобщать к делу подписи деятелей культуры и искусства в защиту Ефремова. Сначала адвокат потерпевших Александр Добровинский усомнился в их подлинности, а после суд заявил, что документ якобы не оформлен должен образом. Адвокат актера считает, что защитник потерпевших таким образом обвинил его в предоставлении ложных документов.
«С его слов получается, я предлагаю суду документ, который вызывает сомнения в достоверности. А ведь это уголовно наказуемое деяние, есть соответствующая статья. Как адвокат с 45-летним опытом работы, никогда в жизни не позволю себе выйти куда-то за пределы законных действий. Кто выходит, как минимум, лишается адвокатского статуса. Вот господин Добровинский яркий тому пример», - заявил он.
При этом, по словам Хархорина, адвокатов актера к потерпевшим даже не подпускают – на все попытки их отсылают к Добровинскому, который «в вопросе участи Ефремова абсолютно не заинтересован».
Он отметил, что подписи деятелей искусства собирали по инициативе защиты.
«Положительная характеристика из колонии, уже вторая — первая была из СИЗО, плохое состояние здоровья и, наконец, 46 человек ходатайствуют о снижении ему наказания. И вот так это все взять и отбросить? На сомнительном основании, что «нет возможности установить сейчас всех подписавшихся», – объяснил Хархорин.
Также судьи не сочли нужным озвучить и характеристику из колонии, которую все же приобщили к делу. При этом адвокат отметил, что в данном случае это «не сделанная для суда бумага, а документ из личного дела».