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Бывший продюсер «Дома-2» заявила о конце шоу

Lenta.ru
11 минут назад

Бывший продюсер популярного реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Светлова заявила о конце проекта. В своем Instagram-аккаунте она отметила, что с уходом креативного продюсера Алексея Михайловского программа перестала развиваться.

Бывший продюсер заявила о конце «Дома-2»
Фото: СоцсетиСоцсети

«Единственный, кого я действительно ценю и уважаю до сих пор, — это креативный (по-настоящему) продюсер, идейный вдохновитель, лидер всех творческих начал Алексей Николаевич Михайловский! Этот человек принимал меня на работу! Он талантливый, невероятно образованный, чувственный, хороший человек и муж!» — рассказала Светлова.

По ее словам, креативный продюсер воплотил много «отличных и крутых» идей и был «мощным фундаментом» проекта.

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Светлова отметила, что с уходом Михайловского она поняла, что это конец для «Дом-2». Экс-продюсер проекта призналась, что была поражена, когда никто из сотрудников не захотел последовать за ним. По ее мнению, реалити-шоу сегодня сдает позиции. Светлова посчитала, что сегодня в проекте нет креатива, идеи и развития.

Ранее сообщалось, что ведущую шоу «Дом-2» Ксению Бородину экстренно увезли в больницу во время съемок реалити-шоу. Знаменитость получила травму ноги: она ударилась коленом, после чего почувствовала сильную боль.
Шоу-бизнес,Алексей Михайловский,Ксения Бородина,
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