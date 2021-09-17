Бывший продюсер заявила о конце «Дома-2»

«Единственный, кого я действительно ценю и уважаю до сих пор, — это креативный (по-настоящему) продюсер, идейный вдохновитель, лидер всех творческих начал Алексей Николаевич Михайловский ! Этот человек принимал меня на работу! Он талантливый, невероятно образованный, чувственный, хороший человек и муж!» — рассказала Светлова.

Светлова отметила, что с уходом Михайловского она поняла, что это конец для «Дом-2». Экс-продюсер проекта призналась, что была поражена, когда никто из сотрудников не захотел последовать за ним. По ее мнению, реалити-шоу сегодня сдает позиции. Светлова посчитала, что сегодня в проекте нет креатива, идеи и развития.